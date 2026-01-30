Мэру Вознесенска после смертельного ДТП избрали меру пресечения

Мэру Вознесенска Евгению Величко суд избрал меру пресечения по делу смертельного ДТП, которое произошло в Кировоградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что Величко отправили под арест на два месяца, и сообщили о возможности внести залог в размере 565,7 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что возле села Пушково Побужской общины Голованевского района Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Сообщается, что авария произошла с участием мэра Вознесенска Евгения Величко.
Одна из версий причин ДТП - это неблагоприятные погодные условия. В ГСЧС сообщили, что спасатели с помощью электроинструмента достали из авто травмированную женщину 1977 года рождения. Другой участник ДТП - мужчина 1986 года рождения, к сожалению, погиб.
