Меру Вознесенська після смертельної ДТП обрали запобіжний захід

Зазначається, що Величка відправили під арешт на два місяці, та повідомили про можливість внести заставу у розмірі 565,7 тисячі гривень.

Справа Величка

Раніше повідомлялось, що біля села Пушкове Побузької громади Голованівського району Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

Повідомляється, що аварія сталася за участю мера Вознесенська Євгенія Величка.

Одна з версій причин ДТП - це несприятливі погодні умови. У ДСНС повідомили, що рятувальники за допомогою електроінструменту дістали з авто травмовану жінку 1977 року народження. Інший учасник ДТП - чоловік 1986 року народження, на жаль, загинув.