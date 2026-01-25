Смерть нардепа Ореста Саламахи: ГБР раскрыло подробности ДТП

ГБР устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 25 января в селе Сокольники Львовской области. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 18:15 квадроцикл, за рулем которого находился депутат, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения Орест Саламаха получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его госпитализировали, однако впоследствии он скончался в больнице.



Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Работники ГБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства. В бюро отмечают, что будет обеспечена полная и объективная проверка всех обстоятельств аварии.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.