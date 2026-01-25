ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Смерть нардепа Ореста Саламахи: ГБР раскрыло подробности ДТП

Украина, Воскресенье 25 января 2026 22:13
UA EN RU
Смерть нардепа Ореста Саламахи: ГБР раскрыло подробности ДТП Фото: Орест Саламаха (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

ГБР устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 25 января в селе Сокольники Львовской области. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 18:15 квадроцикл, за рулем которого находился депутат, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения Орест Саламаха получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его госпитализировали, однако впоследствии он скончался в больнице.
Смерть нардепа Ореста Саламахи: ГБР раскрыло подробности ДТП

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Работники ГБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства. В бюро отмечают, что будет обеспечена полная и объективная проверка всех обстоятельств аварии.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее стало известно, что 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП ГБР Слуга народа
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света