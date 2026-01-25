ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Нардеп от "Слуги народа" Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

Украина, Воскресенье 25 января 2026 20:35
UA EN RU
Нардеп от "Слуги народа" Саламаха погиб в ДТП на Львовщине Фото: Орест Саламаха (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье вечером, 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 25 января, около 18:40 в селе Сокольники на направлении к Малечковичей. По предварительным данным, водитель квадроцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

На опубликованных в сети фото видно, что в результате лобового удара маршрутное такси получило повреждения со стороны водителя, а квадроцикл получил значительные механические повреждения в передней части.

По информации Зинкевича, Саламаху реанимировали и доставили в больницу, однако около 20:00 он умер.

Что известно о Саламахе

Орест Саламаха - народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа", избранный в 2019 году по округу №121 во Львовской области как беспартийный. Он является членом одноименной фракции и Комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Владимира Зеленского.

В конце 2022 года Саламаха поддержал градостроительную реформу (законопроект №5655), которую критиковали за ориентацию на интересы застройщиков и уменьшение влияния общественности на процесс восстановления. Из-за общественного резонанса по состоянию на начало 2024 года документ так и не был подписан президентом и оставался недействительным.

В 2020 году депутат выступил против создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, не поддержав позицию собственной фракции. В том же году он вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа".

До избрания народным депутатом Саламаха работал в компании своего тестя ООО "Буд Инвест Ком", занимающейся застройкой, занимая руководящие должности в сфере снабжения и строительства. Ранее занимался торговлей. В 2013 году окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Менеджмент и логистика", а в 2018 году - Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".

Ранее мы писали о том, что в среду, 14 января 2026 года, стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Слуга народа
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света