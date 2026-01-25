Нардеп от "Слуги народа" Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

В воскресенье вечером, 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 25 января, около 18:40 в селе Сокольники на направлении к Малечковичей. По предварительным данным, водитель квадроцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

На опубликованных в сети фото видно, что в результате лобового удара маршрутное такси получило повреждения со стороны водителя, а квадроцикл получил значительные механические повреждения в передней части.

По информации Зинкевича, Саламаху реанимировали и доставили в больницу, однако около 20:00 он умер.

Что известно о Саламахе

Орест Саламаха - народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа", избранный в 2019 году по округу №121 во Львовской области как беспартийный. Он является членом одноименной фракции и Комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Владимира Зеленского.

В конце 2022 года Саламаха поддержал градостроительную реформу (законопроект №5655), которую критиковали за ориентацию на интересы застройщиков и уменьшение влияния общественности на процесс восстановления. Из-за общественного резонанса по состоянию на начало 2024 года документ так и не был подписан президентом и оставался недействительным.

В 2020 году депутат выступил против создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, не поддержав позицию собственной фракции. В том же году он вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа".

До избрания народным депутатом Саламаха работал в компании своего тестя ООО "Буд Инвест Ком", занимающейся застройкой, занимая руководящие должности в сфере снабжения и строительства. Ранее занимался торговлей. В 2013 году окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Менеджмент и логистика", а в 2018 году - Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".