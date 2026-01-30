Мэр Вознесенска попал в смертельное ДТП

В Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Предварительно, ДТП произошло с участием мэра Вознесенска Евгения Величко.

Об этом сообщает РБК-Украина с комментарий пресс-службы Национальной полиции Украины.

Источники РБК-Украина в Нацполиции подтвердили, что 30 января на территории Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием чиновника. Последнего уже задержали в соответствии со ст. 208.

Источники также подтвердили, что речь идет о Евгении Величко. Одна из версий причин ДТП - это неблагоприятные погодные условия.