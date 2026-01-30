ua en ru
Мэру Вознесенска после смертельного ДТП избрали меру пресечения

Пятница 30 января 2026 14:51
Мэру Вознесенска после смертельного ДТП избрали меру пресечения
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Мэру Вознесенска Евгению Величко суд избрал меру пресечения по делу смертельного ДТП, которое произошло в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что Величко отправили под арест на два месяца, и сообщили о возможности внести залог в размере 565,7 тысячи гривен.

Дело Величко

Ранее сообщалось, что возле села Пушково Побужской общины Голованевского района Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Сообщается, что авария произошла с участием мэра Вознесенска Евгения Величко.

Одна из версий причин ДТП - это неблагоприятные погодные условия. В ГСЧС сообщили, что спасатели с помощью электроинструмента достали из авто травмированную женщину 1977 года рождения. Другой участник ДТП - мужчина 1986 года рождения, к сожалению, погиб.

Резонансные ДТП

Напомним, что 25 января в селе Сокольники вблизи Львова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором от полученных травм погиб нардеп от партии "Слуга народа" Орест Саламаха. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливает Государственное бюро расследований.

Также мы писали, что в Киевской области произошла авария с участием легкового авто и маршрутного такси. В результате ДТП по меньшей мере семь человек, которые находились в микроавтобусе, получили травмы. Также двое человек, которые находились в салоне легкового авто, погибли,

Кроме того, 25 января на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который вез детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с трассы и перевернулся на бок. Известно о семи пострадавших.

