Меру Вознесенська після смертельної ДТП обрали запобіжний захід
Меру Вознесенська Євгенію Величку суд образ запобіжний захід у справі смертельної ДТП, що сталась у Кіровоградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що Величка відправили під арешт на два місяці, та повідомили про можливість внести заставу у розмірі 565,7 тисячі гривень.
Справа Величка
Раніше повідомлялось, що біля села Пушкове Побузької громади Голованівського району Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.
Повідомляється, що аварія сталася за участю мера Вознесенська Євгенія Величка.
Одна з версій причин ДТП - це несприятливі погодні умови. У ДСНС повідомили, що рятувальники за допомогою електроінструменту дістали з авто травмовану жінку 1977 року народження. Інший учасник ДТП - чоловік 1986 року народження, на жаль, загинув.
Резонансні ДТП
Нагадаємо, що 25 січня у селі Сокільники поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій від отриманих травм загинув нардеп від партії "Слуга народу" Орест Саламаха. Обставини смертельної ДТП встановлює Державне бюро розслідувань.
Також ми писали, що у Київській області трапилась аварія за участі легкового авто та маршрутного таксі. В результаті ДТП щонайменше семеро осіб, які перебували у мікроавтобусі, отримали травми. Також двоє чоловік, які перебували у салоні легкового авто, загинули,
Окрім того, 25 січня на Закарпатті через ожеледь мікроавтобус, який віз дітей з Києва на відпочинок до Карпат, з’їхав з траси й перекинувся на бік. Відомо про сімох постраждалих.