Мерц сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС и поддержке Киева
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил намерение продолжать поддерживать Украину и выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе страна вступит в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца перед Бундестагом, которое цитирует Die Welt.
Как известно, в мае немецкий канцлер предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена" ЕС до обретения полноправного членства - эта идея вызвала немало критики в Киеве.
Выступая в немецком парламенте, Мерц отметил, что его предложение позволит Украине быть представленной в ключевых институтах ЕС - Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете - хоть и без права голоса.
"Украинский комиссар, даже без портфеля или права голоса, был бы лицом Киева в Брюсселе", - заявил Мерц.
Канцлер подчеркнул, что полноценное членство в Евросоюзе строго зависит от выполнения критериев вступления.
Мерц также заверил, что Берлин неизменно поддерживает достижение справедливого мира в Украине.
"Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, который учитывает и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину. Такова правда. Мы делаем это сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо", - подчеркнул он.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата на членство.
Процесс предусматривает масштабные реформы и приведение украинского законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.
Переговоры разделены на шесть кластеров.
Еще в 2025 году Украина стремилась открыть все шесть, но Венгрия заблокировала первый. По состоянию на май 2026 года Украина получила требования по всем кластерам, однако юридически они до сих пор остаются закрытыми.
На этом фоне все чаще звучат идеи промежуточных форматов сотрудничества - особенно учитывая расширение блока и сложность быстрой интеграции новых стран.
В частности, западные СМИ сообщали, что Германия и Франция предлагали предоставить Украине отдельные возможности для участия в работе европейских институтов еще до полноправного членства.
В то же время такой формат не предусматривает права голоса при принятии решений ЕС и доступа к аграрным дотациям.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг эту идею, подчеркнув необходимость полноценного и равноправного членства Украины в Евросоюз.
Недавно комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос сказала, что в Евросоюзе рассматривают только два сценария членства Украины в Евросоюзе. Один из них - нестандартный.