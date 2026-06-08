Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
В Евросоюзе рассматривают только два сценария членства Украины в Евросоюзе. Один из них - нестандартный.
Об этом на встрече с журналистами заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает корреспондент РБК-Украина.
Комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в Евросоюзе, Кос отметила, что это пока только идея. На эту тему идут дебаты.
Еврокомиссар уточнила, что есть три теоретических сценария взаимодействия ЕС со странами-кандидатами:
- как есть сейчас, по нынешним правилам - то есть страны интегрируются в ЕС только после полноценного вступления;
- частичная секторальная интеграция, когда страна-кандидат присоединяется к общим политикам ЕС в определенной сфере после выполнения необходимых требований, с Украиной это частично работает; еще один пример – участие, например, Норвегии и Швейцарии в Шенгенской зоне, хотя они не являются членами ЕС.
- обратное членство, когда страну "авансом" берут в Евросоюз - по словам Кос, после дискуссий такая идея была отвергнута.
По состоянию на сейчас ЕС и Украина работают над интенсификацией второго сценария.
Что предложил Мерц
Напомним, в мае стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею "ассоциированного членства" Украины в Евросоюзе.
Такая идея, в частности, предусматривает, что украинские чиновники будут участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но права голоса им не дадут.
Президент Украины Владимир Зеленский, по информации Reuters, в своем письме назвал несправедливым идею оставить Украину без права голоса.