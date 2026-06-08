Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии

В Евросоюзе рассматривают только два сценария членства Украины в Евросоюзе. Один из них - нестандартный.

Об этом на встрече с журналистами заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает корреспондент РБК-Украина .

Комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в Евросоюзе, Кос отметила, что это пока только идея. На эту тему идут дебаты.

Еврокомиссар уточнила, что есть три теоретических сценария взаимодействия ЕС со странами-кандидатами:

как есть сейчас, по нынешним правилам - то есть страны интегрируются в ЕС только после полноценного вступления;

- то есть страны интегрируются в ЕС только после полноценного вступления; частичная секторальная интеграция , когда страна-кандидат присоединяется к общим политикам ЕС в определенной сфере после выполнения необходимых требований, с Украиной это частично работает; еще один пример – участие, например, Норвегии и Швейцарии в Шенгенской зоне, хотя они не являются членами ЕС.

, когда страна-кандидат присоединяется к общим политикам ЕС в определенной сфере после выполнения необходимых требований, с Украиной это частично работает; еще один пример – участие, например, Норвегии и Швейцарии в Шенгенской зоне, хотя они не являются членами ЕС. обратное членство, когда страну "авансом" берут в Евросоюз - по словам Кос, после дискуссий такая идея была отвергнута.

По состоянию на сейчас ЕС и Украина работают над интенсификацией второго сценария.

Что предложил Мерц

Напомним, в мае стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею "ассоциированного членства" Украины в Евросоюзе.