Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС. СМИ узнали детали

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Речь идет про открытие первого кластера по членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Так, польское председательство представило в пятницу письмо с условиями открытия кластера "Основы", которое должно было быть отправлено в Украину.

"Это предполагает подготовку и принятие двух дорожных карт. Один из них будет касаться плана реформ в области верховенства права, а другой - реформ государственного управления", - говорится в статье.

Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единогласное решение.

По данным издания, Венгрия выдвинула Украине дополнительные условия, в частности, с реди прочего они потребовали план защиты национальных меньшинств.