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Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС. СМИ узнали детали

Европа, Суббота 15 февраля 2025 11:00
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Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС. СМИ узнали детали Фото: Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Речь идет про открытие первого кластера по членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, польское председательство представило в пятницу письмо с условиями открытия кластера "Основы", которое должно было быть отправлено в Украину.

"Это предполагает подготовку и принятие двух дорожных карт. Один из них будет касаться плана реформ в области верховенства права, а другой - реформ государственного управления", - говорится в статье.

Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единогласное решение.

По данным издания, Венгрия выдвинула Украине дополнительные условия, в частности, среди прочего они потребовали план защиты национальных меньшинств.

"Этот вопрос может задержать или даже предотвратить открытие первого кластера в апреле. Тем более, что это лишь первый этап процедуры, включающий еще два решения, которые должны быть приняты единогласно и, следовательно, подвержены риску блокировки", - констатируют польские журналисты.

Блокада со стороны Венгрии произошла в тот день, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины.

Отметим, что с 1 января и по 30 июня 2025 года Польша председательствует в Совете Европейского Союза. В течение этого срока Варшава хочет открыть два из шести переговорных кластеров (направлений) с Украиной.

Это касается кластера "Основы", касающегося верховенства права и ценностей, на которых основан ЕС, а также кластера "Внешние отношения", касающегося внешней политики и обороны.

Добавим, что блокировка переговоров о вступлении Украины в ЕС совпала с новым заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине. В нем он внезапно похвалил Украину и дал оптимистический прогноз по достижению мира.

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