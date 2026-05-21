Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС, - Reuters

10:12 21.05.2026 Чт
2 мин
Что это даст Украине?
aimg Татьяна Степанова
Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС, - Reuters Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине специальный статус "ассоциированного члена" Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме к лидерам ЕС, с которым ознакомилось Reuters, Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", который позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них.

Немецкий канцлер также предложил, чтобы члены ЕС взяли на себя "политическое обязательство" применять к Украине пункт блока о взаимопомощи "с целью создания существенной гарантии безопасности".

Предложение Мерца является попыткой найти золотую середину между быстрым вступлением и текущим статусом Украины как страны-кандидата в начале процесса.

"Мое предложение отражает особую ситуацию Украины, страны, которая находится в состоянии войны. Оно поможет способствовать текущим мирным переговорам как части мирного урегулирования путем переговоров", - написал Мерц.

Он добавил, что это "важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза уже в 2027 году. В то же время в ряде стран ЕС такие сроки называют слишком оптимистичными.

Правительства некоторых стран Евросоюза вообще не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявляли, что быстрое вступление Украины в блок пока выглядит маловероятным.

В Брюсселе отмечают, что Киев должен выполнить все необходимые условия для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.

