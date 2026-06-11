Мерц зробив нову заяву про вступ України до ЄС та підтримку Києва
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив намір продовжувати підтримувати Україну та висловив упевненість, що у довгостроковій перспективі країна вступить до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца перед Бундестагом, яку цитує Die Welt.
Як відомо, у травні німецький канцлер запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства - ця ідея викликала чимало критики в Києві.
Виступаючи у німецькому парламенті, Мерц наголосив, що його пропозиція дозволить Україні бути представленою у ключових інституціях ЄС - Єврокомісії, Європарламенті та Єврораді - хоч і без права голосу.
"Український комісар, навіть без портфеля чи права голосу, був би обличчям Києва в Брюсселі", - заявив Мерц.
Канцлер наголосив, що повноцінне членство в Євросоюзі суворо залежить від виконання критеріїв вступу.
Мерц також запевнив, що Берлін незмінно підтримує досягнення справедливого миру в Україні.
"Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, який враховує і наші інтереси у сфері безпеки. Заради цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну. Така правда. Ми робимо це сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно", - підкреслив він.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а у червні того ж року отримала статус кандидата на членство.
Процес передбачає масштабні реформи та приведення українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу.
Переговори поділені на шість кластерів.
Ще у 2025 році Україна прагнула відкрити всі шість, але Угорщина заблокувала перший. Станом на травень 2026 року Україна отримала вимоги за всіма кластерами, проте юридично вони досі залишаються закритими.
На цьому тлі все частіше звучать ідеї проміжних форматів співпраці - особливо з огляду на розширення блоку та складність швидкої інтеграції нових країн.
Зокрема, західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина та Франція пропонували надати Україні окремі можливості для участі в роботі європейських інституцій ще до повноправного членства.
Водночас такий формат не передбачає права голосу при ухваленні рішень ЄС і доступу до аграрних дотацій.
Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув цю ідею, наголосивши на необхідності повноцінного та рівноправного членства України в Євросоюз.
Нещодавно комісар ЄС з питань розширення Марта Кос сказала, що у Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.