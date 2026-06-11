Мерц зробив нову заяву про вступ України до ЄС та підтримку Києва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив намір продовжувати підтримувати Україну та висловив упевненість, що у довгостроковій перспективі країна вступить до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца перед Бундестагом, яку цитує Die Welt .

Як відомо, у травні німецький канцлер запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства - ця ідея викликала чимало критики в Києві.

Виступаючи у німецькому парламенті, Мерц наголосив, що його пропозиція дозволить Україні бути представленою у ключових інституціях ЄС - Єврокомісії, Європарламенті та Єврораді - хоч і без права голосу.

"Український комісар, навіть без портфеля чи права голосу, був би обличчям Києва в Брюсселі", - заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що повноцінне членство в Євросоюзі суворо залежить від виконання критеріїв вступу.

Мерц також запевнив, що Берлін незмінно підтримує досягнення справедливого миру в Україні.

"Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, який враховує і наші інтереси у сфері безпеки. Заради цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну. Така правда. Ми робимо це сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно", - підкреслив він.