ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении уже летом, - еврокомиссар

17:37 11.05.2026 Пн
2 мин
Первый переговорный кластер могут открыть еще во время председательства Кипра
aimg Мария Науменко
ЕС может начать переговоры с Украиной о вступлении уже летом, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны Европейского Союза до лета официально открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х.

Читайте также: Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС, - Зеленский

По словам Кос, соответствующий призыв она озвучила в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам стран ЕС.

"Первый кластер можно открыть еще во время председательства Кипра, а по остальным пяти кластерам мы надеемся, что сможем это сделать в июле", - подчеркнула она.

Еврокомиссар также сообщила, что в Брюсселе проходит заседание высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Кос отметила, что встречу организовали совместно с Канадой и Украиной. В ней принимают участие представители почти 60 стран.

Во время заседания стороны планируют обсудить три ключевых вопроса: возвращение украинских детей, поддержку детей и их семей после возвращения, а также механизмы привлечения России к ответственности.

"Вы знаете, война имеет действительно много лиц, но похищение детей - это действительно одно из самых ужасных, и мы должны это остановить, а Россия должна заплатить", - подчеркнула еврокомиссар.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза уже в 2027 году. В то же время в ряде стран ЕС такие сроки называют слишком оптимистичными.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявляли, что быстрое вступление Украины в блок пока выглядит маловероятным.

В Брюсселе же отмечают, что Киев должен выполнить все необходимые условия для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.

В то же время часть стран ЕС до сих пор осторожно относится к дальнейшему расширению союза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Еврокомиссия Евросоюз Украина Вступление в ЕС
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны