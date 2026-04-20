ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия и Франция предлагают "облегченное" членство Украины в ЕС, - FT

17:24 20.04.2026 Пн
2 мин
Что предусматривают предложенные Берлином и Парижем форматы?
aimg Валерий Ульяненко
Германия и Франция предлагают "облегченное" членство Украины в ЕС, - FT Фото: Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц (Getty Images)

Германия и Франция предложили "облегченное" членство Украины в Евросоюзе и предоставление ей "символических льгот". Киев не будет иметь права голоса, но формат может включать положения о взаимной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: В ЕС боятся новых членов: Politico назвало главных противников вступления Украины

Берлин инициирует предоставление Украине "ассоциированного члена", при котором ее представители будут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но не смогут голосовать. Кроме того, Киев не будет иметь автоматического права на получение средств из общего европейского бюджета.

В то же время Франция предлагает похожую модель, называя ее "интегрированным статусом государства". Согласно ей доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как "политика сплочения", откладывается до этапа после вступления.

FT пишет, что "облегченный" формат членства может включать положение о взаимной обороне ЕС. Отмечается, что такая норма "может быть фактически применена с помощью одного лишь политического заявления".

Замена полноправного членства?

Германия и Франция отмечают, что предложенная модель является упрощенным решением, а не альтернативой полноправному членству. Облегченный формат легко реализовать, к тому же, по оценке двух стран, он способен сыграть роль его ускорителя.

Два источника в Еврокомиссии сообщили изданию, что окончательное предложение для Украины будет близким к озвученным Парижем и Берлином инициативам.

Однако, по словам украинского чиновника, Киев опасается, что любую смягченную концепцию уставшие от войны украинцы воспримут как недостаточную замену настоящему членству. В то же время он признал, что некоторые элементы инициатив Франции и Германии "могут быть полезными".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти сделают все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Правительства некоторых стран Евросоюза не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Украина Вступление в ЕС
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию