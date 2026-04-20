Германия и Франция предлагают "облегченное" членство Украины в ЕС, - FT

Германия и Франция предложили "облегченное" членство Украины в Евросоюзе и предоставление ей "символических льгот". Киев не будет иметь права голоса, но формат может включать положения о взаимной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Берлин инициирует предоставление Украине "ассоциированного члена", при котором ее представители будут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но не смогут голосовать. Кроме того, Киев не будет иметь автоматического права на получение средств из общего европейского бюджета.

В то же время Франция предлагает похожую модель, называя ее "интегрированным статусом государства". Согласно ей доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как "политика сплочения", откладывается до этапа после вступления.

FT пишет, что "облегченный" формат членства может включать положение о взаимной обороне ЕС. Отмечается, что такая норма "может быть фактически применена с помощью одного лишь политического заявления".

Замена полноправного членства?

Германия и Франция отмечают, что предложенная модель является упрощенным решением, а не альтернативой полноправному членству. Облегченный формат легко реализовать, к тому же, по оценке двух стран, он способен сыграть роль его ускорителя.

Два источника в Еврокомиссии сообщили изданию, что окончательное предложение для Украины будет близким к озвученным Парижем и Берлином инициативам.

Однако, по словам украинского чиновника, Киев опасается, что любую смягченную концепцию уставшие от войны украинцы воспримут как недостаточную замену настоящему членству. В то же время он признал, что некоторые элементы инициатив Франции и Германии "могут быть полезными".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти сделают все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.