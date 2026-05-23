Зеленский ответил Мерцу на "урезанное" членство Украины в ЕС, - Reuters

11:51 23.05.2026 Сб
2 мин
Что написал украинский лидер в письме к руководству ЕС?
aimg Мария Науменко
Зеленский ответил Мерцу на "урезанное" членство Украины в ЕС, - Reuters Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Германии о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена Европейского Союза без права голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме к руководству ЕС Зеленский назвал "несправедливой" идею участия Украины в Евросоюзе без права голоса. Таким образом президент ответил на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного промежуточного формата интеграции Украины в ЕС.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса", - подчеркнул украинский лидер.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Зеленский также отметил, что после смены власти в Венгрии появилось больше возможностей для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Пришло время двигаться вперед в вопросе членства Украины полноценным и содержательным образом", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время войны и подчеркнул, что Украина фактически защищает всю Европу от российской агрессии.

"Мы защищаем Европу - полностью, а не частично, и не полумерами, - подчеркнул Зеленский. - Украина заслуживает справедливого отношения и равных прав в Европе".

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС как промежуточный вариант между статусом кандидата и полноценным вступлением в блок. Идея предусматривает участие украинских представителей в саммитах и встречах Евросоюза без права голоса.

В Еврокомиссии заявили, что приветствуют дискуссию относительно будущего членства Украины, однако подчеркнули: любые новые форматы расширения должны базироваться на принципе заслуг стран-кандидатов и не подменять полноценный процесс вступления в ЕС.

