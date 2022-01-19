Чи буде арешт? Суд у справі Порошенка: онлайн-трансляція

Сьогодні Печерський суд визначив запобіжний захід Петру Порошенку за підозрою в держзраді. Рішення мали винести на засіданні 17 січня , проте багатогодинне очікування вердикту завершилося безрезультатно.

Головне:

Порошенко відпустили під особисте зобов'язання ;

; під будівлею Печерського суду відбулися сутички між прихильниками Порошенка та правоохоронцями.

14:52 Нардеп Євросолідарності Олексій Гончаренко в телеграмі опублікував текст рішення суду.

14:18 Порошенка відпустили під особисте зобов'язання.

14:13 Суддя прийшов до зали, почалося засідання.

14:11 Початок засідання затримується. Порошенко, його адвокати та прокурори вже в залі, чекають на суддю.

Фото: Порошенко у залі суду (РБК-Україна)

13:52 Порошенко вже приїхав, виступає перед своїми прихильниками біля будівлі Печерського суду.

13:40 Поліція затримала на мітингу під судом екс-політв'язня Володимира Балуха. Він зняв із силовика шолом і викинув його.

13:19 Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вході до суду – черга з журналістів та операторів. Нагадаємо, що засідання має розпочатися за 40 хвилин.

Фото: черга до суду (РБК-Україна)

12:47 Біля будівлі Печерського суду сталася сутичка прихильників Порошенка та правоохоронців. Мітингувальники намагалися встановити пічки для чаю, проте силовики їм завадили.

Фото: сутички біля Печерського суду (РБК-Україна)

Після цього відбулася ще одна сутичка - правоохоронці хотіли забрати у прихильників Порошенка, що зібралися, бочки, в яких вони палили дрова для приготування чаю.

Фото: сутички біля Печерського суду (РБК-Україна)

Коли суд оголосить рішення

Рішення про запобіжний захід колишньому президенту Печерський районний суд Києва винесе о 14:00 19 січня.

Засідання відбулося у понеділок, але було закрито без оголошення вердикту. Через 4 години перебування судді у нарадчій кімнаті представник суду повідомив, що рішення про запобіжний захід Порошенку вирішили відкласти.

Як проходило засідання 17 січня

Засідання суду було призначене у день повернення Петра Порошенка до України. Слухання тривало до пізнього вечора.

Ознайомившись із матеріалами справи, адвокати Порошенка заявили, що знайшли низку помилок, тому вимагали повернення справи до прокуратури. Також захист наполягав, що Петро Порошенко не може мати статусу підозрюваного, оскільки підозра була вручена йому з порушеннями.

У свою чергу звинувачення виступило з вимогою обрати запобіжним заходом арешт з альтернативою застави в 1 млрд гривень і рядом обмежень.

Заслухавши сторони, суддя пішов у нарадчу кімнату близько 18:00 і пробув там понад 4 години. В цей час на вулиці проходили акції на підтримку екс-президента. До будівлі стягнули силовиків.

Тривале очікування на вердикт однопартійці Порошенка пояснили тим, що судді нібито стало погано. Але представники суду цю інформацію не підтвердили та не спростували. Ближче до 22:30 стало відомо, що оголошення рішення перенесли на 19 січня.

У чому звинувачують Порошенка

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористам "ЛДНР" під час його роботи на посаді президента України у 2014-2015 роках. Розслідування ведеться у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Правоохоронці вважають, що Порошенко був одним із організаторів злочинної схеми закупівлі вугілля на двох підприємствах, підконтрольних "ЛДНР", замість постачання з Південної Африки. У "вугільній" справі також фігурують Віктор Медведчук, Валерій Демчишин, Сергій Кузяра.

Всю хронологію подій та подробиці функціонування схеми з її учасниками опублікувало ДБР в інфографіці.

Вимоги прокуратури

17 січня прокурори звернулися до судді з клопотанням встановити запобіжним заходом Петру Порошенку утримання під вартою на 2 місяці в межах терміну досудового розслідування.

Альтернативою арешту може стати застава у розмірі 1 млрд гривень. У разі внесення застави на підозрюваного буде накладено зобов'язання:

здати паспорти;

носити електронний браслет;

прибувати до суду або до прокурора на вимогу;

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу;

повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання.

Хронологія подій

17 грудня правоохоронці біля будівлі парламенту спробували вручити повістку Петру Порошенку про виклик у ДБР, але політик проігнорував їх та поїхав.

Того ж дня екс-президент виїхав із України. Як стверджують його адвокати, поїздка була заздалегідь спланована. Проте за даними слідства, Порошенко купив квитки на літак за кілька годин після спроби вручення повістки.

20 грудня Петру Порошенку оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму в рамках розслідування злочинної схеми закупівлі вугілля в ОРДЛО. Оскільки його не було в країні, підозру надіслали поштою.

З 24 грудня МВС оголосило Порошенка у розшук у зв'язку з приховуванням від слідства.

6 січня суд заарештував особисте майно політика. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що винесено рішення щодо його арешту для доставки на засідання суду. Сам Порошенко заявив, що не має наміру переховуватися і добровільно прийде до суду після свого повернення до Києва.

Колишній президент прилетів із Варшави вранці 17 січня до аеропорту "Жуляни". Там його зібралися зустрічати тисячі прихильників та соратники по партії.

На прикордонному контролі перевірка паспорта Порошенка затрималася. Як стало відомо пізніше, у цей час Держприкордонслужба повідомляла правоохоронцям про прибуття нардепа.

На стійці паспортного контролю до Петра Порошенка підійшов представник ДБР із повісткою про виклик до суду, але той відмовився отримати документ.