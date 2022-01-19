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Без арешту. Суд обрав запобіжний захід Порошенку

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Київ, Середа 19 січня 2022 14:18
Без арешту. Суд обрав запобіжний захід Порошенку Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

У чому звинувачують Порошенка

ДБР розслідує кримінальну справу про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд гривень.

"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.

Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

Коли Порошенко повернувся в Україну

Сьогодні, 17 січня, колишній президент Петро Порошенко разом з дружиною повернувся в Київ. Його зустрічали сторонники біля аеропорту. Потім він поїхав на суд.

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