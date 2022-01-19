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Суд над Порошенком: прихильники екс-президента влаштували бійку з поліцією

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Київ, Середа 19 січня 2022 12:10
Суд над Порошенком: прихильники екс-президента влаштували бійку з поліцією Фото: бійка під Печерським районним судом Києвом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Під будівлею Печерського райсуду Києва, де сьогодні оголосять запобіжний захід Петру Порошенку, сталася бійка. Сутичка між його прихильниками та поліцією сталася через спробу встановити імпровізовані грубки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Причиною бійки стала спроба прихильників Порошенка поставити грубки для чаю, але їм завадили правоохоронці. Один із учасників акції навіть застосував вогнегасник проти поліції.

Фото: бійка під Печерським районним судом Києвом (Віталій Носач/РБК-Україна)

Оновлено на 12:30

Станом на даний момент сутички продовжуються. Друга бійка сталася в той час, коли правоохоронці намагалися забрати у активістів бочки, у яких палили дрова для приготування гарячих напоїв.

Нагадаємо, засідання суду в міру запобіжного заходу для Порошенка пройшло ще 17 січня, але суддя того дня не вийшов з дорадчої кімнати, відклавши оголошення рішення на середу, 19 січня. Суд на початку тижня також супроводжувався масовою акцією його прихильників.

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям, раніше ДБР опублікувало схему із фігурантами справи, а також хронологію подій.

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Петро Порошенко Печерский райсуд
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