ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко з грудня перебуває у розшуку: дані МВС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 січня 2022 18:18
Порошенко з грудня перебуває у розшуку: дані МВС Фото: Петро Порошенко, колишній президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваний у державній зраді нардеп та колишній президент Петро Порошенко з грудня минулого року перебуває у внутрішньодержавному розшуку. У розшук він потрапив через переховування від органів слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, колишнього президента оголосили у розшук 24 грудня 2021 року. Причина - переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, згідно з даними МВС, на момент його оголошення у розшук була ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Як відомо, 17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак той сів в автомобіль і вирушив у невідомому напрямку. Після цього в прес-службі нардепа заявили, що він вирушив у закордонну поїздку до Туреччини та Польщі.

Пізніше правоохоронці поштою повідомили Порошенку про підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму, а також викликали на допит до ДБР на 23 грудня. Оскільки нардеп перебував не в Україні, то на допит не з'явився. Наступного дня РБК-Україна стало відомо, що суд дозволив затримати Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід. Суддя вже пішов до нарадчої кімнати.

Як писало РБК-Україна, сторона обвинувачення просить для Порошенка арешт з альтернативою застави у розмірі 1 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування