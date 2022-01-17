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У ДБР пояснили дії в аеропорту: намагалися вручити Порошенку повістку, але він відмовився

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 10:12
У ДБР пояснили дії в аеропорту: намагалися вручити Порошенку повістку, але він відмовився Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні прибув колишній президент України Петро Порошенко. Представники Державного бюро розслідувань прямо в аеропорту намагались йому вручити повістку з викликом до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян під час брифінгу.

За її словами, він відмовився.

"Сьогодні ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів", - заявила вона.

Сьогодні на на паспортному контролі, до Порошенка підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду. Крім того, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин і не віддавали його. Але потім, все ж такий, документ віддали.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня колишній президент Петро Порошенко повернувся до України.

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