Запобіжний захід для Порошенка, звернення Зеленського, візит Блінкена: новини за 19 січня

Суд обрав запобіжний захід колишньому президентові України Петру Порошенку, президент Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну. Докладніше про те, що сталося в середу, 19 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід Порошенку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у державній зраді. Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

При цьому генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку оскаржать. Вона підкреслила, що перед законом всі рівні і фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження свободи.

Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії в Україну. За його словами, інформація і чутки про вторгнення російських військ об'єднується в логічне питання - "а в чому новина?".

"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не в 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - заявив Зеленський.

Київ відвідав держсекретар США

В середу, 19 січня, до України, з метою підтвердження підтримки з боку США, прибув державний секретар Штатів Ентоні Блінкен. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Подробиці візиту Блінкена до України - в матеріалі РБК-Україна.

Путіна попросять визнати "ЛДНР". До російської Держдуми внесли проект звернення

До Державної думи Російської Федерації внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Проект подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Повідомляється, що проект відповідної ухвали внесли 11 депутатів-комуністів на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим. Документ просять включити до порядку денного Держдуми на лютий.

МЗС Росії назвало альтернативу щодо НАТО: вистачить гарантій США про невступ України

Альтернативою так званим "гарантіям безпеки" для Росії в частині нерозширення НАТО може стати юридичне зобов'язання США про не голосування за вступ України. Російська сторона готова розглянути таку опцію.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, Захід має відмовитися від підсумків Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли вступ до НАТО.

В Україні скоротили строк дії COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози також будуть діяти 270 днів.

"Тепер всі, хто вакцинувався бустером, третьою (дозою), відразу термін дії сертифіката, який генерується в "Дії", буде продовжений на 270 днів, 9 місяців", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

До Африки не поїде. Поклонська не буде послом Росії в Кабо-Верді

Колишній український прокурор Наталія Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини. Дану інформацію підтвердили і в російському МЗС.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде. Українська сторона відреагувала на це, заявивши, що працює над її затриманням, оскільки вона фігурує в кількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.

Загинув 37-річний актор Гаспар Ульєль, який вважався одним з найкрасивіших французів

Французький актор Гаспар Ульєль помер в університетській лікарні Гренобля, куди був екстрено госпіталізований після падіння на лижах на трасі на гірськолижному курорті Ла Розьєр. Зірці драми "Довгі заручини" і трилера про молодість Ганнібала Лектора "Ганнібал: Сходження" було 37 років.

За словами сім'ї актора і місцевого агента, актор у вівторок отримав травму голови, яка стала фатальною.

Сніг та штормовий вітер. В Україну йде циклон

В четвер, 20 січня, в Україну прийде циклон. Очікуються сніг та посилення вітру. На дорогах країни місцями зберігатиметься ожеледиця.

На погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт чергового північного циклону IDA. Температура повітря наступної доби у більшості областей дещо зросте, але це потепління не триватиме довго - на вихідних буде посилення морозу.