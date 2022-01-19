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Сніг та штормовий вітер. В Україну йде циклон: синоптики назвали дату

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Київ, Середа 19 січня 2022 15:27
Сніг та штормовий вітер. В Україну йде циклон: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде циклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в Україну прийде циклон, 20 січня сніжитиме та знову трохи посилиться вітер. На дорогах країни місцями зберігатиметься ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт чергового північного циклону IDA. Температура повітря наступної доби у більшості областей дещо зросте, але це потепління не триватиме довго - на вихідних буде посилення морозу.

Завтра вночі без опадів, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини, на решті території без опадів.

Штормове попередження

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря

Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі -10-15 морозу, вдень -1-6 морозу; на решті території вночі -3-8 морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла, у Одеській, Миколаївській областях та в Криму +1+6 тепла; у Карпатах вночі -7-12 морозу, вдень -4-9 морозу.

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