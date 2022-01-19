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МЗС Росії назвало альтернативу щодо НАТО: вистачить гарантій США про невступ України

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Москва, Середа 19 січня 2022 14:37
МЗС Росії назвало альтернативу щодо НАТО: вистачить гарантій США про невступ України Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергей Новиков

Альтернативою так званим "гарантіям безпеки" для Росії в частині нерозширення НАТО може стати юридичне зобов'язання США про не голосування за вступ України. Російська сторона готова розглянути таку опцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, Захід має відмовитися від підсумків Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли вступ до НАТО.

"Це має бути виключено, це повинно бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або в якості альтернативи, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язуючій формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - зазначив Рябков.

Зазначимо, раніше Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну і ризиків нової війни в Європі немає.

Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але точних термінів поки немає.

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