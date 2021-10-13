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Путін відправив Поклонську послом до Африки

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Москва, Середа 13 жовтня 2021 12:12
Путін відправив Поклонську послом до Африки Фото: колишній український прокурор Наталія Поклонська (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього українського прокурора Наталю Поклонську послом в Кабо-Верде. Це острівна країна в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський офіційний інтернет-портал правової інформації.

Згідно з документом, 13 жовтня Путін призначив її послом в Кабо-Верде.

Нагадаємо, у червні українське слідство завершило розслідування державної зради Наталії Поклонської.

Зокрема, за версією Офісу генпрокурора, вона протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, сприяла окупації півострова. Крім того, вона проходить фігурантом ще в кількох справах, у тому числі у справі "кримських терористів", за якою вирок свого часу отримав режисер Олег Сенцов.

Після окупації Поклонська очолила "прокуратуру" Криму, потім була депутатом Державної думи від партії "Єдина Росія".

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Володимир Путін Наталья Поклонская
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