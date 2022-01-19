Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку оскаржать. Вона підкреслила, що перед законом всі рівні і фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венедиктової .

"Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - сказала вона.

Венедиктова нагадала, що у "вугільній справі" проходять чотири підозрювані та його фабула для всіх однакова - вони співучасники.

"Ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безумовно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - додала генпрокурор.