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Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку

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Київ, Середа 19 січня 2022 20:04
Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку Фото: Ірина Венедиктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку оскаржать. Вона підкреслила, що перед законом всі рівні і фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венедиктової.

"Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - сказала вона.

Венедиктова нагадала, що у "вугільній справі" проходять чотири підозрювані та його фабула для всіх однакова - вони співучасники.

"Ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безумовно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявило Державне бюро розслідувань.

Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.

Після суду Порошенко заявив, що має заплановані поїздки за кордон, тому він подасть апеляцію на це рішення.

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