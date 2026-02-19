Весь Чернигов внезапно остался без света: что произошло

Сегодня, 19 февраля, жители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района остались без света в результате аварии на энергообъекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Черниговоблэнерго" в Telegram .

Отмечается, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В публикации сказано, что абоненты Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района аварийно обесточены в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ.

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что россияне своими атаками повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.

Ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

Сейчас сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

В среду, 18 февраля, в Одессе и области без света оставалось почти 100 тысяч абонентов, некоторые из них были обесточены по несколько дней.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.