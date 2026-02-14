ua en ru
Россия повредила все электростанции: Зеленский назвал, благодаря чему до сих пор есть свет

Украина, Суббота 14 февраля 2026 13:45
Россия повредила все электростанции: Зеленский назвал, благодаря чему до сих пор есть свет Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты

Благодаря чему система работает

Несмотря на масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, Украина продолжает производить электроэнергию.

"Мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов и всем, кто помогает нам с ПВО", - отметил Зеленский.

Потребность в усилении ПВО

Он отметил, что одной из самых сложных ситуаций является момент, когда подразделения противовоздушной обороны вынуждены тратить все имеющиеся ракеты для отражения массированных атак, а пополнение запасов задерживается, несмотря на информацию разведки о возможных новых ударах в ближайшее время.

По его словам, во время одной из последних массированных атак Украина использовала ракеты, которые поступили лишь за несколько дней до этого, что подчеркивает постоянную потребность в дополнительных поставках ПВО.

Ситуация в энергосистеме

Сейчас сложная ситуация с электроснабжением сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других регионов, где из-за значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия осуществила масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов, что повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

