Россия повредила все электростанции: Зеленский назвал, благодаря чему до сих пор есть свет

Российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Благодаря чему система работает

Несмотря на масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, Украина продолжает производить электроэнергию.

"Мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов и всем, кто помогает нам с ПВО", - отметил Зеленский.

Потребность в усилении ПВО

Он отметил, что одной из самых сложных ситуаций является момент, когда подразделения противовоздушной обороны вынуждены тратить все имеющиеся ракеты для отражения массированных атак, а пополнение запасов задерживается, несмотря на информацию разведки о возможных новых ударах в ближайшее время.

По его словам, во время одной из последних массированных атак Украина использовала ракеты, которые поступили лишь за несколько дней до этого, что подчеркивает постоянную потребность в дополнительных поставках ПВО.