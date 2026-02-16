Энергетический "Рамштайн": кто примет участие и чего ожидать

На этой неделе во Франции пройдет энергетический "Рамштайн", на котором международные партнеры консолидируют международную помощь для восстановления критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции", - заявил Зеленский.

По его словам, на встрече будут представлены государства "Группы семи", партнеры из Северной Европы и Балтии, а также министры из США, Канады и из Евросоюза.

"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится. На полях конференции в Мюнхене говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в течение ближайших дней надо реализовать имеющиеся договоренности", - добавил президент Украины.