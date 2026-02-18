Без света по несколько дней: какая ситуация с электричеством и теплом в Одессе
В Одессе и области без света остаются почти 100 тысяч пользователей, некоторые из них обесточены по несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
Читайте также: Одесса готовится к стихии без света и тепла
"Вторые сутки после разрушительного обстрела энергосистемы Одесской области. Повреждены подстанции, в части районов области и Одессы отсутствуют свет, тепло и вода. Ситуация сложная", - заявил Кипер.
По его словам, вчера, 17 февраля, свет полностью или частично вернули 60,5 тысячам семей Одесской области, временно без электроснабжения остаются 99 тысяч потребителей.
"Понимаем, многие люди остаются без света по несколько дней, и это тяжело. Энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жителям", - добавил глава Одесской ОГА.
Он также отметил, что на более 20 локациях работа распределительных тепловых узлов будет обеспечена генераторами от ГСЧС, которые уже прибыли и продолжают прибывать.
Также в Одессе для поддержки людей развернут 21 дополнительный пункт обогрева, где можно зарядить гаджеты, согреться и получить помощь во время длительных отключений.
Ситуация в Одессе и области
Ранее мы писали, что в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Известно о повреждении гражданских объектов и инфраструктуры. По состоянию на вечер 17 февраля без электроснабжения оставались около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и части Одесского района области.
В частности, российские войска нанесли новый удар по энергетике Одесской области, в результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.
Также на автодороге М-15 Одесса - Рени из-за ухудшения погодных условий временно вводится ограничение движения автобусов, микроавтобусов и грузовиков в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой.