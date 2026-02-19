Увесь Чернігів раптово залишився без світла: що сталося

Сьогодні, 19 лютого, мешканці Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району залишилися без світла внаслідок аварії на енергооб'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Чернігівобленерго" в Telegram .

У публікації сказано, що абоненти Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району аварійно знеструмлені внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що росіяни своїми атаками пошкодили всі електростанції України. Водночас він зауважив, що Україна, попри значні пошкодження енергетики, продовжує виробляти електроенергію.

Вночі та зранку 17 лютого Україна знову перебувала під масованою атакою росіян. Внаслідок удару в Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

В середу, 18 лютого, в Одесі та області без світла залишалося майже 100 тисяч абонентів, деякі з них були знеструмлені по кілька днів.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.