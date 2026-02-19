ua en ru
Увесь Чернігів раптово залишився без світла: що сталося

Чернігівська область, Четвер 19 лютого 2026 12:47
Увесь Чернігів раптово залишився без світла: що сталося Фото: внаслідок аварії на енергооб'єкті все місто знеструмлене (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 19 лютого, мешканці Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району залишилися без світла внаслідок аварії на енергооб'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Чернігівобленерго" в Telegram.

Читайте також: Чому енергетики не встигають на ремонти: CEO YASNO Коваленко назвав причину

У публікації сказано, що абоненти Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району аварійно знеструмлені внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ.

Зазначається, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що росіяни своїми атаками пошкодили всі електростанції України. Водночас він зауважив, що Україна, попри значні пошкодження енергетики, продовжує виробляти електроенергію.

Вночі та зранку 17 лютого Україна знову перебувала під масованою атакою росіян. Внаслідок удару в Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

В середу, 18 лютого, в Одесі та області без світла залишалося майже 100 тисяч абонентів, деякі з них були знеструмлені по кілька днів.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.

Чернігів Славутич Електроенергія Відключеня світла
