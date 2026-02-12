ua en ru
Не только Киев: где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой

Киев, Четверг 12 февраля 2026 15:42
UA EN RU
Не только Киев: где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой Фото: Киев и ряд регионов переживают энергокризис (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Ситуация с электроснабжением в некоторых регионах Украины сейчас одна из самых сложных. Наибольшие трудности испытывают Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков - это сейчас очень сложные регионы", - заявил Харченко.

По словам эксперта, также очень сложной ситуацией в энергетике остается в приграничье Сумщины и Черниговщины.

Атаки России по энергетике Украины

Российские войска системно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести из строя объекты генерации электроэнергии и ключевые элементы энергосистемы. Страна живет на графиках отключений света, местами действуют аварийные обесточивания.

Под ударами оказываются не только электростанции, но и подстанции, через которые осуществляется магистральная передача электроэнергии, в том числе произведенной на атомных станциях.

После массированной атаки прошлой ночью последствия снова ощутили жители столицы. Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры без теплоснабжения остались почти 2600 жилых домов на правом и левом берегах Киева.

Речь идет о многоэтажках в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

В то же время после предыдущих обстрелов более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Причина - фактически разрушенная вражескими атаками Дарницкая ТЭЦ, из-за которой подача теплоносителя невозможна.

Этой же ночью под обстрелами оккупационных войск также оказались Одесса и Днепр, где повреждены объекты генерации и подстанции. В частности, в Одессе атакой сильно изуродован объект ДТЭК. Разрушения значительные, поэтому энергетики оценивают, что его ремонт займет много времени.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, серия последних российских атак по энергетической инфраструктуре нанесла критические потери энергосистеме Украины.

В результате обстрелов было выведено из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей. Глава государства подчеркнул, что часть поврежденных объектов имеет серьезные разрушения. Некоторые из них не удастся восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

А в контексте возможных дальнейших атак России, украинское военно-политическое руководство ведет работу над усилением противовоздушной обороны.

В частности, отдельный род войск будет отвечать за прикрытие важных объектов от атак.

