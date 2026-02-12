Конец блэкаутов в апреле? Эксперт рассказал, когда украинцы получат "временную передышку"

Несмотря на крайне тяжелую зиму и исчерпанные запасы оборудования, энергосистема Украины готовится к сезонному облегчению. Весной графики отключений могут стать максимально мягкими или исчезнуть совсем.

Главное:

Весенняя пауза: Уже в апреле, мае и июне Украина может полностью отойти от графиков отключений благодаря сезонному снижению потребления.

Уже в апреле, мае и июне Украина может полностью отойти от графиков отключений благодаря сезонному снижению потребления. Летний дефицит: Ограничения точно вернутся в июле-августе. Причины: пиковая жара и неизбежные ремонты атомных реакторов.

Ограничения точно вернутся в июле-августе. Причины: пиковая жара и неизбежные ремонты атомных реакторов. Зима в Киеве: При температуре -5°C и ниже ограничений в столице не избежать даже при "лучших условиях".

При температуре -5°C и ниже ограничений в столице не избежать даже при "лучших условиях". Прогноз на годы: Возвращение к жизни без графиков займет от 3 лет (оптимистично) до 4-5 лет (реалистично).

Фото: Александр Харченко о графиках отключения света (инфографика РБК-Украина)

Когда ждать облегчения?

По словам Харченко, даже несмотря на последние обстрелы, энергосистема демонстрирует устойчивость. Если новых масштабных атак не будет, ситуация начнет постепенно стабилизироваться уже на следующей неделе. Наибольшие надежды эксперт возлагает на середину весны.

"Мы можем и в апреле уйти с графиков до мая и июня", - отмечает Харченко.

Почему графики вернутся летом?

Облегчение в апреле сменится новым дефицитом уже в июле и августе. Эксперт выделяет две ключевые причины:

Максимальная жара: Массовое использование кондиционеров создает пиковую нагрузку на сеть.

Массовое использование кондиционеров создает пиковую нагрузку на сеть. Ремонтная кампания: Именно на лето приходится пик профилактических работ, чтобы подготовить блоки АЭС к зиме.

5 лет с ограничениями: реалистичный сценарий

Отвечая на вопрос, сколько еще зим украинцам придется жить в режиме экономии, Харченко дает сдержанный прогноз. Полное восстановление системы - это вопрос не месяцев, а лет.

Оптимистический сценарий: 3 года (до 2029 года).

3 года (до 2029 года). Реалистичный сценарий: 4-5 лет (до 2030-2031 годов).

В частности, в Киеве ограничений вряд ли удастся избежать при низких температурах (минус 5 градусов и ниже). Сейчас наиболее проблемными регионами, кроме столицы, остаются Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков.