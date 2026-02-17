Россияне атаковали ТЭС в Одессе: разрушения чрезвычайно серьезные

Сегодня ночью российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Энергетики отмечают, что масштабы разрушений значительные, а восстановление потребует длительного времени. Сейчас специалисты работают на месте - разбирают завалы и оценивают степень повреждений.

По информации компании, удар был направлен именно по объектам энергетики Одессы. В результате атаки часть оборудования ТЭС получила серьезные разрушения, что повлияло на стабильность энергоснабжения.

Приоритет - критическая инфраструктура

Энергетики отмечают, что первоочередной задачей является восстановление подачи электроэнергии для объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее минимизировать последствия атаки.