Россияне атаковали ТЭС в Одессе: разрушения чрезвычайно серьезные
Сегодня ночью российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Энергетики отмечают, что масштабы разрушений значительные, а восстановление потребует длительного времени. Сейчас специалисты работают на месте - разбирают завалы и оценивают степень повреждений.
По информации компании, удар был направлен именно по объектам энергетики Одессы. В результате атаки часть оборудования ТЭС получила серьезные разрушения, что повлияло на стабильность энергоснабжения.
Приоритет - критическая инфраструктура
Энергетики отмечают, что первоочередной задачей является восстановление подачи электроэнергии для объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее минимизировать последствия атаки.
Обстрелы ДТЭК
В четверг, 12 февраля, российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.
Ранее, 3 февраля, российские силы также нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Тогда речь шла о девятой массированной атаке на объекты тепловой генерации компании с октября 2025 года. Энергетики отмечают, что враг целенаправленно продолжает бить по объектам тепловой генерации.