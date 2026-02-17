ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне атаковали ТЭС в Одессе: разрушения чрезвычайно серьезные

Украина, Вторник 17 февраля 2026 09:40
UA EN RU
Россияне атаковали ТЭС в Одессе: разрушения чрезвычайно серьезные Иллюстративное фото: россияне атаковали ТЭС в Одессе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате чего серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Энергетики отмечают, что масштабы разрушений значительные, а восстановление потребует длительного времени. Сейчас специалисты работают на месте - разбирают завалы и оценивают степень повреждений.

По информации компании, удар был направлен именно по объектам энергетики Одессы. В результате атаки часть оборудования ТЭС получила серьезные разрушения, что повлияло на стабильность энергоснабжения.

Приоритет - критическая инфраструктура

Энергетики отмечают, что первоочередной задачей является восстановление подачи электроэнергии для объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее минимизировать последствия атаки.

Обстрелы ДТЭК

В четверг, 12 февраля, российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.

Ранее, 3 февраля, российские силы также нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Тогда речь шла о девятой массированной атаке на объекты тепловой генерации компании с октября 2025 года. Энергетики отмечают, что враг целенаправленно продолжает бить по объектам тепловой генерации.

