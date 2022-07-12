Масовий обстріл Харкова, відмова Ахметова від медіа-бізнесу, особливий статус для поляків в Україні: новини за 11 липня

РФ випустила по Харкову 10 ракет, український бізнесмен Рінат Ахметов відмовився від своїх телеканалів та медіа-бізнесу, в Україні планують запровадити особливий статус для громадян Польщі. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 11 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Ахметов відмовився від своїх телеканалів та медіа-бізнесу

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що прийняв рішення вивести інвестиційну компанію SCM з медійного бізнесу. Рішення пов'язане з законом про олігархів.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - зазначив Ахметов.

В порти України прибули перші іноземні судна по агропродукцію

Військово-морські сили ЗС України долучились до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.

РФ знову програла. Гаага розгляне справу про захоплення моряків у Керченській протоці

Міжнародний арбітражний трибунал в Гаазі (Нідерланди) частково відхилив заперечення Росії і підтвердив, що має юрисдикцію на розгляд справи про захоплення українських моряків у Керченській протоці восени 2018 року.

Повідомляється, що рішення було прийнято ще 27 червня 2022 року, але Україні та Росії дали можливість вивчити його і вирішити, чи потрібно позначити будь-яку його частину як конфіденційну.

Особливий статус для поляків в Україні: опубліковано текст законопроекту Зеленського

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Опубліковано відповідний законопроект. Документом передбачається надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо працевлаштування в Україні; здійснення господарської діяльності; навчання в освітніх закладах та медичного обслуговування на території України.

Спростив порядки. Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.

Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

Погода в Україні в найближчий тиждень буде нестабільна і неприємна. У більшості областей прогнозуються дощі, грози, місцями - шквали та град. Температура повітря впаде у всіх областях, а жителям Західної частини доведеться дістати теплі речі.

Детальніше про те, яка погода чекає українців в найближчий тиждень – в матеріалі Styler.