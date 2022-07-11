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В Одесі лунають потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу

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Одеса, Понеділок 11 липня 2022 19:14
В Одесі лунають потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу Фото: в Одесі знову чутні вибухи (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Увечері 11 липня 2022 року в Одесі лунають потужні вибухи. Детальної інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Зазначимо, в Одеській області оголошено повітряну тривогу. Також "Суспільне Одеса" опублікувало фото, на якому видно стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Одеській області.

Загалом було запущено сім ракет із трьох літаків. Одна з них влучила в приватний будинок, ще одна - в об'єкт інфраструктури. Про жертв та постраждалих не повідомлялося.

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