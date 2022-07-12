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Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла: загинула дитина

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 00:40
Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла: загинула дитина Фото: кількість жертв ракетного удару по годинному Яру зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло ще однієї людини, загиблим виявилася дитина орієнтовно 2013 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них одна дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб, роботи тривають. На місці події працюють 56 працівників ДСНС і дев'ять одиниць техніки, також чергують два автомобілі "швидкої".

Нагадавши, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з" ураганів " житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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