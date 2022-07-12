Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла: загинула дитина
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло ще однієї людини, загиблим виявилася дитина орієнтовно 2013 року народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них одна дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб, роботи тривають. На місці події працюють 56 працівників ДСНС і дев'ять одиниць техніки, також чергують два автомобілі "швидкої".
Нагадавши, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з" ураганів " житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.
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