Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла: загинула дитина

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло ще однієї людини, загиблим виявилася дитина орієнтовно 2013 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.