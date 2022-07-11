ВМС контролюють. В порти України прибули перші іноземні судна по агропродукцію
Військово-морські сили ЗС України долучились до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.
Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.
Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу.
Більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані.
Нагадаємо, що через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи - голодом.