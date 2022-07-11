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ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці: вражаюче відео

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Херсонська область, Понеділок 11 липня 2022 23:04
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці: вражаюче відео Ілюстративне фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці (wiktionary.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці - евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч", - написав він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили 6 російських складів боєприпасів на Донбасі.

Окрім цього, 10 липня українські військові знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

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