ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ранковий обстріл Одеській області: куди влучили ракети, фото наслідків

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 11 липня 2022 14:10
Ранковий обстріл Одеській області: куди влучили ракети, фото наслідків Фото: наслідки ракетного удару по Одеській області 11 липня (facebook.com/okPivden)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракети, випущені по Одеській області

  • 2 ракетних удари РФ нанесла із застосуванням авіації;
  • 4 ракети Х-31 було випущено з Су-30;
  • 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях; регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих нема.

Як повідомлялось, всього по Одеській області 11 липня було випущено 7 ракет.

Нагадаємо, у понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Спочатку повідомлялося про 4 ракети, випущені росіянами по регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно