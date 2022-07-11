Ранковий обстріл Одеській області: куди влучили ракети, фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракети, випущені по Одеській області