Спростив порядки. Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку. Зазначимо, до нинішнього указу спрощений порядок отримання російського громадянства поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.