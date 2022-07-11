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Особливий статус для поляків в Україні: опубліковано текст законопроекту Зеленського

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Понеділок 11 липня 2022 19:39
Особливий статус для поляків в Україні: опубліковано текст законопроекту Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Опубліковано відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку, прикріплену до законопроекту.

Документом передбачається надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:

  • працевлаштування в Україні;
  • здійснення господарської діяльності в Україні;
  • навчання в освітніх закладах України;
  • медичного обслуговування на території України.

Також, відповідно до законопроекту, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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