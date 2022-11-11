Масштабное наступление ВСУ на юге и пакет военной помощи от США: новости за 10 ноября
Украинские военные за 10 ноября вошли в большое количество населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей, подтверждено освобождение города Снегиревка. Кроме того, США выделили новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.
Более детально о том, что произошло в четверг, 10 ноября, - в материале РБК-Украина.
- Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk для нужд ПВО. Также уже в ближайшее время 64 военных Украины прибудут в Толедо для учений.
- Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.
- Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные земли от россиян. Только за минувшие сутки в Луганской области украинские войска продвинулись на 2 километра.
- Деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.
- Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв. км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.
Украинские военные вошли в ряд населенных пунктов на южном направлении
- Украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.
- ВСУ сообщают о взятии под контроль Киселевки, что в 15 км от Херсона. Украинские военные продолжают свое контрнаступление в Херсонской области.
- В четверг, 10 ноября, украинским военным удалось взять под свой контроль село Борозенское (Херсонская область).
- Кроме того, 10 ноября украинские военные продолжили продвигаться на юге Украины. Стало известно, что ВСУ уже вошли в Станислав, Евгеновку и Бобровый Кут.
- Также в четверг, 10 ноября, украинские военные установили флаг в селе Чкалово (Херсонская область).
США объявили новый пакет военной помощи от США для Украины
В четверг, 10 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.
Министерство обороны объявляет о предоставлении помощи в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. В пакет помощи войдут ракеты для систем ПВО Hawk, боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем HIMARS, 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV и пр.
Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка (Николаевская область), а также еще ряд других населенных пунктов на юге.
По его словам, в освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Нацполиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия.
В Британии назвали сумму замороженных активов российских олигархов
Британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащие российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.
По данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав Министерства финансов, Россия обогнала Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании. На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в России, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и видных политиков.
Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.
Россия готовит массированный удар по Украине, накапливая ракеты
Российские войска прошлой ночью не совершали атак с воздуха. Враг начал накапливать ракеты, чтобы нанести новый массированный удар по Украине.
Оккупанты увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками, снижение ракетных ударов и ударов беспилотниками "не так много", поэтому РФ, вероятно, пытается нарастить запасы. Сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены.
Немного холоднее и дожди: прогноз погоды на сегодня
В пятницу, 11 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +12 градусов не больше. Ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - +3…+8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0…+5° тепла, днем +7…+12° тепла.
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