ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов

Новина українською →
Лондон, Четверг 10 ноября 2022 12:08
Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов Фото: Британия заморозила активы российских олигархов на 18 млрд фунтов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащие российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав Министерства финансов, Россия обогнала Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании.

"Мы ввели самые суровые санкции против России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - сказал Эндрю Гриффит из Министерства финансов.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в России, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и видных политиков.

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.

Объем замороженных российские активов на 6 млрд фунтов больше, чем сумма, указанная во всех других британских режимах санкций.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение находится на ранней стадии. Для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа