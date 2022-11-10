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ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области (видео)

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 17:14
ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области (видео) Фото: ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 10 ноября, украинские военные установили флаг в Чкалово (Херсонская область)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

"Чкалово Херсонской области освобождено ВСУ", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинский военный устанавливает флаг Украины на местном здании.

ВСУ установили флаг в Чкалово Херсонской области (видео)

Напомним, что военные зашли в три села на юге Украины.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только в сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

Напомним, украинские военные 10 ноября сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

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