Немного холоднее и дожди. Синоптики рассказали, где ждать непогоду в Украине завтра
В пятницу, 11 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +12 градусов не больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.
К тому же в южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0-5° тепла, днем 7-12° тепла", - добавляют синоптики.
Как сообщалось, похолодание придет в Украину уже со следующей недели.
Напомним, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.
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