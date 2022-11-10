ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ за сутки продвинулись на 2 км в Луганской области, - Генштаб

Новина українською →
Луганская область, Четверг 10 ноября 2022 12:03
ВСУ за сутки продвинулись на 2 км в Луганской области, - Генштаб Фото: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км в Луганской области (facebook.com/MinistryofDefence UA-1)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные земли от россиян. Только за минувшие сутки в Луганской области украинские войска продвинулись на 2 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Группировка сил обороны продолжает освобождать украинские земли от захватчиков. Так, в Луганской области только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 км", - рассказал он.

Напомним, по словам эксперта в комментарии РБК-Украина, российские войска нарастили интенсивность боев на Донбассе, однако в ближайшее время ожидается прорыв украинских сил в районе Сватово и Кременной.

Также сообщалось, что в Луганской области мобилизованные зеки-оккупанты при подготовке сбегают с оружием. Между тем, россияне все чаще сохраняют боекомплекты в фурах, потому как склады формировать боятся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа