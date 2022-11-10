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Нидерланды передадут 100 млн евро в военный фонд для Украины: подробности

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Четверг 10 ноября 2022 19:09
Нидерланды передадут 100 млн евро в военный фонд для Украины: подробности Фото: Нидерланды передадут 100 млн евро в военный фонд для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Нидерландов.

Деньги должны пойти на финансирование покупки военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что участниками фонда являются Британия, Дания и Норвегия. Это будет использоваться для закупки техники непосредственно у производителей, чтобы обеспечить ее скорейшую передачу в Украину, и такой подход позволит оптимально использовать имеющийся бюджет.

"Первые промышленные контракты будут заключены до конца этого года. Первые поставки в Украину ожидаются в первой половине следующего года", - говорится в сообщении.

Этот фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе. Участники смогут дополнительно оказывать поддержку без ущерба собственной боеготовности. Как отмечается, создание фонда находится на завершающей стадии.

"Тендерные предложения также могут подавать стороны из стран, которые не вносят взносы в фонд. Правительство страны, где находится соответствующий производитель, должно гарантировать надежность производителя. То же правительство также отвечает за необходимые экспортные лицензии", - добавили напоследок.

Напомним, что недавно Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в защите нашей территории, в том числе с неба.

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