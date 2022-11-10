Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов

Украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка (Николаевская область), а также еще ряд других населенных пунктов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Калиновское, Бобровый Кут, Снигиревка и Евгеньевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Нацполиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", - заявил президент.

Напомним, о том, что украинские военные взяли под свой контроль Снигиревку, стало известно еще сегодня, 10 ноября утром.

При этом военные эксперты отмечали, что освобождение Снигиревки является важным для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

Также мы писали, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, населенный пункт считается освобожденным когда Вооруженные силы Украины закрепились и провели стабилизационные мероприятия.

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