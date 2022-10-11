Массированный обстрел Украины и развертывание войск РФ и Беларуси: новости за 10 октября

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в результате которого есть погибшие. Тем временем президент РФ Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорились о совместном развертывании войск двух стран.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 10 октября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украина подверглась масштабной ракетной атаке со стороны РФ

В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.

В результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 - получили ранения.

Также были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, из-за чего в некоторых областях пропал свет.

Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск

Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

По словам Лукашенко, российских военных разместят в Беларуси. Он отдал приказ "разместить их там, где нужно".

В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины, сообщает Институт изучения войны.

По его данным, военные корреспонденты раскритиковали Путина и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

Германия на днях передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T, - министр обороны

Германия передаст Украине первый из четырех комплексов противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие дни, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно быстро доставить в Украину системы ПВО. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины", - отметила она.

Не только Медведев. СБУ объявила в розыск ряд чиновников России

Служба безопасности Украины объявила о розыске ряда должностных лиц Российской Федерации. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В частности, в розыск был объявлен заместитель главы совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев. Это произошло еще в марте 2022 года в начале полномасштабной агрессии России.

Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал глава украинского государства.