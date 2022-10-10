Враг пытается наступать под Бахмутом и бросает мобилизованных на фронт, - Генштаб

Оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также бросать неподготовленных мобилизованных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка.

Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет. В который раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных гражданских граждан.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также в районе населенного пункта Сватово враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также в районе населенного пункта Сватово враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огневого поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Недалеко от Дудчан враг задействовал ударный БПЛА. Всего оккупанты совершили до 30 вылетов БПЛА с целью ведения воздушной разведки.

Критическая ситуация складывается в 127-ом стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-ой армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

Авиация Сил обороны украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 1 самолет врага Су-25, 3 БПЛА и 3 ракеты Х-59.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска снова обстреляли ракетами Запорожья.

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